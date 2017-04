Feira do terneiro, terneira e vaquilhona acontece dia 18, em Barro Vermelho

Com uma parceria do Sindicato Rural de Santo Antônio e Escritório Morungava Remates será realizada no dia 18 de abril, no Parque de Exposição do Sindicato em Barro Vermelho, a XXIX Feira Oficial de Terneiros, Terneiras e Vaquilhonas. A Feira é considerada como um dos maiores acontecimentos, tanto em número de animais, como em qualidade genética. Como sempre, haverá financiamento disponível nas agências do Banco do Brasil, Banrisul e Sicredi, que colocarão linhas de financiamento à disposição dos criadores, com juros e prazos diferenciados. Orienta-se aos interessados que procurem atualizar antecipadamente seus cadastros nas agências bancárias para poderem participar do remate.

O presidente do Sindicato Rural Jorge Luiz Dutra dos Santos, o presidente da Comissão de Pecuária Eduardo Maciel, e o Escritório Morungava Remates convidam todos a prestigiarem o evento.