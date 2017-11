Feira do Livro de Santo Antônio da Patrulha começa hoje

Começa hoje, se prolongando até domingo (12), a 7ª Feira do Livro. O evento é uma realização das secretarias municipais da Educação e da Cultura, Turismo e Esportes, e além dos livreiros, contará com diversas atrações no Parque Caetano Tedesco. O prefeito Daiçon Maciel da Silva diz que a feira é um momento de aproximação da comunidade com os livros. Neste ano, a feira tem como patrono Hermogenes Silveira e como escritora homenageada, Léia Cassol, que abrem ao evento, às 19h. Nesta noite, haverá o painel “Eu, a escrita e os livros, como iniciou nossa história”. A secretária da Educação, Dalva Maria Provenzi de Carli diz que a feira é sempre muito importante para as crianças e adolescentes, e que durante o ano, nas escolas é uma prática trabalhar obras de autores que estarão na feira. “O encontro com os autores sempre é emocionante.” A 7ª Feira do Livro contará com lançamentos de livros, sessão de autógrafos, atividades culturais lúdico-pedagógicas, apresentações artísticas das escolas, praça gastronômica e parque infantil. As atividades iniciarão a partir das 8h30min.

Confira a programação:

Hoje (09):

8h30min: Mostra de Talentos Locais: Programa Novo Mais Educação, Projeto AABB Comunidade, Projeto Pé Quente;

14h: Curso: Comunicação Social na Escola. Tema: Redes Sociais;

19h: Abertura Oficial com a presença do Patrono: Hermogenes Gomes da Silveira; Escritora Homenageada: Léia Cassol; Homenagem aos autores; Programa AABB Comunidade;

19h30min: Painel: Eu, a escrita e os livros, como iniciou nossa história. Mediadora: Rosalva Rocha;

20h30min: Show.

Amanhã (10):

8h30min: Apresentação artística das escolas; Homenagem à escritora Léia Cassol;

9h30min: Atividades Culturais Lúdico-Pedagógicas: Escritora e Contadora de Histórias Léia Cassol; Músico Johnny Pedra;

10h30min: Sessão de Autógrafos;

13h: Apresentação artística das escolas; Homenagem à Escritora Léia Cassol;

14h: Atividades Culturais Lúdico-Pedagógicas: Escritora e Contadora de Histórias Léia Cassol; Músico Johnny Pedra;

19h: Show.

Dia 11 (sábado):

9h: Lançamento do Livro “Projeto Pequeno Escritor”; Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima; Alunos do 4º ano B, professora Elizandra da Silva Dada;

10h30min: Lançamento dos livros “Semana Acadêmica” e Coleção Santo Antônio, Caderno nº 02, Polo Universitário Santo Antônio;

14h: Lançamento do Livro “Contos do Entardecer”, Autor: Hermogenes Gomes da Silveira, Patrono da 7ª Feira Municipal do Livro;

15h: Lançamento do Livro “Jessé das Pólvoras”, Autor: João Camilo Braga;

16h: Lançamento do Livro “30 Anos do Centro Espírita Fonte de Luz”, Autor: Maurício Collar;

16h30min: Sessão de autógrafos: “Contos do Entardecer”; “Um Eterno Quase”; “Jessé das Pólvoras”; “30 anos do Centro Espírita Fonte de Luz”;

20h: Show.

Dia 12 (domingo):

9h: Passeio Ciclístico – Rotary Club;

14h30min: Lançamento do Livro: “A Lista de Schindler Nunca Termina”, Autora: Paulina Gabriel Cardoso;

15h: Lançamento do Livro: “Delícias da Vó Paula”, Autora: Paulina Gabriel Cardoso;

15h30min: Lançamento do Livro: “Herança Açoriana no Litoral Norte Gaúcho”, Autores: Fernando Rocha Lauck, João Albé Gonçalves e Marco Antônio Sinhorelli Müller;

16h: Lançamento do Livro: “Rua Deserta”, Autor: Joelson Oliveira;

17h: Sessão de Autógrafos: “A Lista de Schindler Nunca Termina”; “Delícias da Vó Paula”; “Herança Açoriana no Litoral Norte Gaúcho”; “Rua Deserta”; “Prosa na Varanda” e “Poesia na Praça 2017” – Grêmio Literário Patrulhense – GLP;

18h: Encerramento.

Atividades Paralelas:

– Praça da Leitura, Livreiros, Contação de Histórias, Projeto Incentivadores de Leitura, Parque Infantil e Praça Gastronômica.