Feira do Livro começa na quinta

Feira do Livro de Santo Antônio da Patrulha inicia na quinta

De 9 a 12 de novembro Santo Antônio da Patrulha estará realizando a 7ª Feira do Livro. O evento é uma realização das secretarias municipais da Educação e da Cultura, Turismo e Esportes e além dos livreiros, contará com diversas trações no Parque Caetano Tedesco.

O prefeito Daiçon Maciel da Silva diz que a feira é um momento de aproximação da comunidade com os livros. ”Nosso objetivo com a Feira do Livro é incentivar o gosto pela leitura, abrir um leque maior de opções de obras, oportunizar o contato com os autores, e isso sempre traz bons resultados”.

Neste ano, a feira tem como patrono Hermógenes Silveira e como escritora homenageada, Léia Cassol, que abrem ao evento, às 19h. Nesta noite haverá o painel “Eu, a escrita e os livros, como iniciou nossa história”.

A secretária da Educação, Dalva Maria Provenzi de Carli diz que a feira é sempre muito importante para as crianças e adolescentes, e que durante o ano, nas escolas é uma prática trabalhar obras de autores que estarão na feira. “O encontro com os autores sempre é emocionante.”

A 7ª Feira do Livro contará com lançamentos de livros, sessão de autógrafos, atividades culturais lúdico-pedagógicas, apresentações artísticas das escolas, praça gastronômica e parque infantil. As atividades iniciarão a partir das 8h30min.

Confira a programação:

Dia 09 de novembro de 2017 – Quinta-feira Programação 8h 30min Mostra de Talentos Locais Programa Novo Mais Educação Projeto AABB Comunidade Projeto Pé Quente 14 h Curso: Comunicação Social na Escola Tema: Redes Sociais 19 h Abertura Oficial com a presença do Patrono: HERMÓGENES GOMES DA SILVEIRA Escritora Homenageada: LÉIA CASSOL Homenagem aos autores Programa AABB Comunidade 19h30min Painel: Eu, a escrita e os livros, como iniciou nossa história. Mediadora: Rosalva Rocha 20h30min Show