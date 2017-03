Feira do Artesanato na Casa do Artesão

A Casa do Artesão de Santo Antônio da Patrulha (Av. Victor Villa Verde, 126), promove feira de artesanato até amanhã, sexta-feira (17), das 9h às 15h. O evento é realizado em comemoração ao Dia do Artesão (19 de março), e integra a programação da Semana do Artesão no Estado.

São comercializados na feira panos de prato, tapetes de crochê, brinquedos em madeira, esculturas em metal, cestos em fibra de taquara, peças com palha de milho, escultura em metal, pintura em madeira (telas e gamelas), além de peças de macramê, frivolitê, bordado, arte francesa, porongo, tricô e EVA. No município, há 529 artesãos cadastrados.

A Semana do Artesão é um evento promovido pelo Programa Gaúcho do Artesanato (PGA), no Estado. A abertura da Semana foi realizada na Casa do Artesão de Porto Alegre, e contou com a presença do diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), Gilberto Baldasso. Na ocasião, o diretor-presidente ressaltou a importância do artesanato para a geração de emprego e renda para as famílias gaúchas e o empenho da instituição em oferecer oportunidades de capacitação para os artesãos.

A FGTAS desenvolve o Programa Gaúcho do Artesanato, que incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio à comercialização. O Programa administra as Casas do Artesão no Estado, que consistem em espaços de exposição, comercialização, formação e qualificação de artesãos.

No dia 23 de março, será realizada triagem e avaliação de habilidades para cadastramento do novos artesãos em Santo Antônio da Patrulha. Informações e inscrições junto ao Sine.