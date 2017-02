Família perde tudo em incêndio na Saibreira

Uma família de cinco pessoas perdeu tudo em um incêndio ocorrido na Vila Saibreira, periferia da cidade. O fato aconteceu no dia 21 por volta de 23 horas, conforme registro do Corpo de Bombeiros. Um dos membros da família é uma menina de 12 anos que tem deficiência mental. Tão logo ocorreu o fato, houve uma mobilização nas redes sociais em busca de ajuda para os atingidos pelo sinistro. Inclusive a prefeitura está se mobilizando nesse sentido. Essa mobilização envolve mantimentos, alimentos e material de construção. Uma das responsáveis é a funcionária do Posto de Saúde Central Fernanda Gomes que disponibilizou o seu celular para maiores esclarecimentos e pontos de recolhimento de doações : 998572983.