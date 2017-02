Equipe da prefeitura participa de formação no final de semana

O último final de semana foi designado pelo prefeito e o vice para a realização de um evento denominado Imersão, com a equipe diretiva da prefeitura, sem custos para o Poder Público, sendo realizada pelo Instituto Inovação, na Pousada Savanas, situada no Morro do Púlpito, abordando a excelência na gestão pública, em diversos aspectos, tais como: planejamento e governança de resultados, legalidade e probidade, cuidados essenciais, casos de sucesso em administrações municipais, dentre outros temas.

Um dos painelistas, foi a advogada e cientista política Adriana Schvade, que é advogada, cientista política, com larga experiência na administração municipal, prestando consultoria a diversos municípios. Além da Procuradora Geral do Município, Digiane Stecanela, secretários, diretores e as chefias de gabinete e comunicação participaram do encontro.

O prefeito Daiçon Maciel da Silva, chamou a atenção para a importância da capacitação da equipe, destacando que o secretariado escolhido e demais pessoas que ocupam cargos de liderança, tiveram que comprovar capacitação e formação para exercer tais funções.