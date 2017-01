ENTREVISTA com Vereador Rodrigo Massulo

Vereador Rodrigo Massulo: “Sou movido a desafios”

Prestes a completar 27 anos de idade no próximo dia 21 de fevereiro, Rodrigo Massulo iniciou seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores de uma forma diferente: saindo para as ruas e ouvindo os problemas das pessoas. O jovem, formado em Administração de Empresas e atualmente acadêmico de Direito, diz que fará essa abordagem ao longo dos próximos 4 anos.

Confira a entrevista do parlamentar ao Grupo 2M de Comunicação:

O Legislativo está em recesso, mas você e alguns colegas estão frequentando a Câmara diariamente. Por quê?

Você acha justo alguém receber o salário integral e não aparecer para trabalhar? Eu não acho! Mesmo estando de “férias” até fevereiro, vou à Câmara todos os dias, atendo a população, cumpro agendas com colegas vereadores e estou inteiramente à disposição da população patrulhense. Sou um funcionário dos patrulhenses. E o bom funcionário é aquele que entrega algum resultado.

Como você analisa a nova composição da Câmara?

Estou contente com a receptividade dos colegas e com o espírito coletivo que estamos vendo na nova Legislatura. Há alguns vereadores experientes, de outros mandatos, mas também há um grande número de estreantes – e essa renovação é fundamental para o bom funcionamento da democracia. Acho que a nova Câmara vai fazer a diferença. E já começamos a mostrar isso através das agendas coletivas que estamos realizando. Em menos de um mês, vistoriamos o Residencial Santo Antônio – Minha Casa Minha Vida, os bairros Santa Teresinha e Madre Teresa, nossa Lagoa dos Barros e a Vila Passo da Figueira. Estivemos nesses locais acompanhados de membros da Administração Municipal para que uma solução para os problemas apresentados pelos moradores seja encontrada. E não vamos parar por aí…

Como será sua relação com o Poder Executivo?

Cordial, respeitosa, mas primando sempre pela fiscalização dos atos do Poder Executivo, que é, na minha visão, nossa principal função enquanto vereadores. Torço pelo sucesso desta Administração. Afinal, o sucesso do governo será também o sucesso da população. Friso, no entanto, que serei um fiscal rigoroso.

Qual será a marca de seu mandato?

Minha marca será o trabalho. Muito trabalho. Estarei sempre nas ruas. A partir de março, além das agendas conjuntas que já estamos fazendo, vou lançar o Gabinete Móvel, um projeto que vai levar, uma vez ao mês, a estrutura de meu gabinete a todos os bairros e distritos do Município. Quero ouvir a população e buscar soluções com o poder Executivo. Além disso, quero buscar, incansavelmente, recursos para Santo Antônio. Já comecei fazendo esse trabalho, e o resultado foi positivo: já temos a garantia de uma emenda de 250 mil reais, via gabinete do deputado federal Covatti Filho (PP/RS).

Você apoiou a candidatura de Josélia e Jacira na eleição de 2016. Por que, na sua visão, elas foram derrotadas?

Elas foram derrotadas eleitoralmente porque a candidatura de ambas foi lançada tarde e por uma série de erros estratégicos. No entanto, elas foram vitoriosas no sentido de inaugurarem um novo tempo na política local. Depois da candidatura de Josélia e Jacira, os partidos terão que lançar nomes novos, essa é a tendência em todos os lugares. E as duas mostraram que era possível essa mudança porque fizeram mais de 10 mil votos em uma campanha totalmente diferente das outras.

O seu partido, o PP, agora precisa encontrar um novo nome para a próxima eleição. O senhor está à disposição do partido para concorrer à Prefeitura?

É muito cedo para especulações no que se refere à Prefeitura, e essa decisão caberá ao diretório municipal no tempo correto. Se o partido entender que posso contribuir, estarei à disposição. Sou movido a desafios!