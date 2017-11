Entrega dos Troféus Destaques da ACISAP ocorre amanhã

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Santo Antônio da Patrulha – ACISAP juntamente com a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, realizarão amanhã (10), o reconhecimento às empresas e empresários que se destacaram no ano de 2016, e que contribuem com o desenvolvimento do Município.

A Pesquisa Destaques da ACISAP é uma forma que a Entidade encontrou de homenagear as empresas e empresários locais, que, na opinião dos associados, foram destaques no ano anterior e, foi desenvolvida, via formulário online no período de 18 de agosto a 30 de setembro de 2017.

A solenidade de entrega dos Troféus, às 90 categorias, acontece no Espaço Nobre. O evento inicia às 20 horas, com um jantar e a entrega dos Troféus. Os ingressos para o jantar ainda estão disponíveis para reserva pelo telefone (51) 3662-3030 ou pelo e-mail acisap@acisap.com.br. O evento é parte das comemorações dos 50 anos de reorganização da ACISAP, comemorados desde o dia 1º de abril de 2017.