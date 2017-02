Encontrado corpo de idosa desaparecida

Foi encontrado boiando no final da tarde de quarta-feira (08/02), no rio Gravataí, em Cachoeirinha, o corpo de uma idosa, que estava preso a alguns galhos. A localização foi feita por um pescador, que imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar. O cadáver estava cerca de um km da ponte que divide Cachoeirinha com Porto Alegre. Familiares identificaram o corpo como sendo de Eni Lusana Gomes, 77, o que estava desaparecida desde o dia seis de fevereiro. Consta que ela era de Caraá, mas estava residindo em Cachoeirinha.