Encaminhamento de Carteira de Trabalho suspenso nas Agências FGTAS/Sine até segunda

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) suspendeu o serviço de encaminhamento de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nas Agências FGTAS/Sine nesta semana. A decisão deve-se aos problemas ocasionados na migração do sistema nacional para a Dataprev. A previsão é de que a retomada dos atendimentos ocorra na segunda-feira, 13.

O sistema de encaminhamento de seguro-desemprego e de intermediação de mão de obra também apresenta instabilidade. Para evitar transtornos à população, a Direção da FGTAS solicita aos trabalhadores que busquem informações junto as Agências FGTAS/Sine sobre o funcionamento do sistema antes de se dirigirem às unidades. Os telefones, endereços e horários de atendimento estão disponíveis no site: http://www.fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.