EMEI iniciam ano letivo

A Secretaria Municipal da Educação abriu o ano letivo quinta-feira (02/02), com a presença de cerca de 280 profissionais da rede municipal que atuam na área. A secretária da Educação, Dalva Maria Provenzi de Carli apresentou um estudo sobre a Educação Infantil em Santo Antônio da Patrulha, desde o seu surgimento, na década de 90, quando esses espaços ainda eram denominados “creches”. As escolas de educação infantil iniciaram as atividades no último dia seis, segunda-feira.