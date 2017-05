Domingo Cultural terá inscrições para concorrer a curso na Escola de Modelos Deise Nunes

Se você sempre sonhou em ser modelo, mas nunca pode realizar esse sonho, sua chance é agora! A Escola de Modelos Deise Nunes e a empresa Pauta P – Conteúdo e Relacionamento, em parceria com o Rotaract Santo Antônio, estão ofertando uma bolsa para um curso completo de modelo. As inscrições acontecem nesse domingo, 7, das 13h às 17h, na Praça da Boa Viagem, durante o Domingo Cultural. O público-alvo são meninas de idades entre 13 e 15 anos. Para se inscrever, basta levar o seu documento de identidade e estar acompanhada de um responsável. A premiada será anunciada em palestra com a ex-Miss Brasil Deise Nunes, que será realizada no dia 2 de junho, às 20h, no Hotel Ecovilly.