Diplomados os eleitos em SAP e Caraá

Em solenidade realizada no plenário Euzébio Barth, da Câmara de Vereadores e presidida pela Juíza Eleitoral Dra. Sandra Regina Moreira, estando presente também o Promotor Eleitoral Dr. Camilo Santana, foram diplomados, na segunda-feira (19/12), os novos prefeitos, vices e vereadores de Santo Antônio e Caraá, eleitos no pleito de outubro deste ano.

O recinto esteve inteiramente lotado por familiares e demais políticos da cidade.

Os primeiros a serem diplomados foram os eleitos em Santo Antônio, seguidos dos do município vizinho.

SANTO ANTÔNIO

Eleitos pela coligação (PMDB/PSD/PRB/PSC)

Daiçon Maciel da

Silva

José Francisco Ferreira da Luz (Zezo).

ELEIÇÃO PROPORCIONAL

Eleitos pela Coligação PP/PDT/PV/PSB:

Rodrigo Gomes Massulo; Dirceu Luiz Lopes Machado; Valtair Coelho de Andrade; André Luis de Oliveira Selistre.

Eleitos pela Coligação PTB/PT:

Marcelo Santos Silva; Jorge Eloy de Oliveira; Samuel Schimidt Souza.

Eleitos pela Coligação PMDB/PSD/PRB/PSC:

Charlis dos Santos, Manoel Luiz das Neves Adam, Adelino Stecanela,Jair Belloli.

Eleitos pela coligação DEM/SD:

João Luis Moreira da Silva (Bacana); Eronita Andrade da Silva (Erô da Saúde).

MUNICÍPIO DE CARAÁ

ELEIÇÃO MAJORITÁRIA:

Eleitos pelo Partido PMDB:

Nei Pereira dos Santos e Edemir Lhul

ELEIÇÃO PROPORCIONAL

Eleitos pela Coligação PRB – PSDB:

Marlon Ramos Tedesco e Eloi Adão Edinger Dalathea

Eleitos pela Coligação PP – PDT – PT:

Djalmo Gomes Ribeiro,. Sandra de Ávila e Omar Moro.

Eleitos pelo Partido PMDB:

Fabiano Santos da Silva, Zulma dos Santos, Cláudio Luis Sanna e Élcio Ramos dos Reis