Dia Nacional de Contratação das Pessoas com Deficiência: Agência FGTAS/SINE de Santo Antônio presente no evento

A Agência FGTAS/SINE de Santo Antônio da Patrulha, será uma das 68 participantes do Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados do INSS, em 29 de setembro. Na data, serão realizadas entrevistas e seleções de emprego exclusivas para trabalhadores com deficiência e reabilitados do INSS, além de atividades de orientação profissional e previdenciária.

O evento promovido nacionalmente pelo Ministério do Trabalho objetiva aproximar empregadores e trabalhadores. A Agência FGTAS/SINE realiza, diariamente, a captação de vagas e a intermediação de mão de obra para pessoas com deficiência, mas, no Dia D, esse público será atendido com exclusividade.

Empresas interessadas em contratar trabalhadores com deficiência podem disponibilizar vagas no evento. Basta entrar em contato com a agência FGTAS/SINE de Santo Antônio, pessoalmente, por telefone ou através do site: http://www.fgtas.rs.gov.br/captacao-de-vagas. O Dia D será realizado nas dependências da própria instituição. Para se candidatar às oportunidades de trabalho, os interessados devem comparecer ao evento com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Lei de Cotas

A contratação de Pessoas com Deficiência está prevista na Lei de Cotas (8.213/91), implantada em 1999, pelo Decreto 3.298. A legislação estabelece a reserva de vagas de emprego, em empresas com 100 ou mais funcionários, para pessoas com deficiência ou que sofreram acidente de trabalho, beneficiárias da Previdência Social (reabilitadas). As cotas variam de 2% a 5%, conforme o número de colaboradores da companhia.

Censo 2010

Os resultados do Censo Demográfico 2010, apontaram que 45.606.048 pessoas declararam ter pelo menos uma das deficiências investigadas, correspondendo a 23,9% da população brasileira. A prevalência de pelo menos uma das deficiências investigadas foi maior (24,9%) na população de 15 a 64 anos de idade, e atingiu mais da metade da população de 65 anos ou mais de idade (67,7%).

Com relação ao tipo de deficiência, 18,8% da população apresentava deficiência visual; 5,1%, auditiva; 7%, motora; e 1,4%, mental ou intelectual. No que tange à escolaridade, 61,1% das pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas possuía Ensino Fundamental incompleto; 17,7%, Ensino Superior incompleto; 14,2%, Ensino Fundamental completo e 6,7%, Ensino Superior completo.