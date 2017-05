Desconhecidos espalham milhares de “miguelitos” na estrada e Caraá

Numerosos motoristas foram surpreendidos ontem (05/05) pouco antes do meio-dia, ao transitarem pela estrada Santo Antônio-Caraá, no trecho a partir da ponte de Arroio do Carvalho até a divisa entre os dois municípios, pela existência de milhares de “miguelitos” (pregos retorcidos) que tem como finalidade furar pneus de veículos quando alguma ação criminosa está sendo planejada. O mesmo ocorreu no trecho que vai para Alto Caraá. Muitos carros tiveram pneus perfurados e tiveram que pedir o socorro de borracharias. A Brigada Militar, alertada para uma possível ação criminosa, ficou em sobreaviso, especialmente junto à agência do Banrisul de Caraá, mas nada foi registrado. Os “miguelitos” foram recolhidos.