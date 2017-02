Dentista patrulhense estreará como musa da Grande Rio no Carnaval 2017

Uma patrulhense vai estrear como musa, da Escola de Samba Grande Rio, no carnaval carioca deste ano. Nancy Peixoto, 27 anos, que afirma ser natural de Porto Alegre, conforme o site G1, autor da matéria, se trata de uma dentista gaúcha, mas resolveu se lançar na carreira de modelo sob a alcunha de “dentista gata”.

Toda a sua forma estará sendo mostrada ao Rio, desfilando no carro alegórico “Olhos de Olorum”. Ela se diz muito ansiosa pela oportunidade de desfilar, considerando ser uma honra estar em “uma das maiores escolas de samba do Carnaval carioca. Vou representar com muita dedicação esta família que é a Grande Rio”, diz ela.

Nancy mora no Rio de Janeiro onde possui consultório dentário. Indagada sobre as investidas masculinas em razão de sua beleza, a jovem afirma que recebe muitas cantadas na rua “e quando perguntam o que faço, logo querem saber onde é o meu consultório. Sempre precisam de dentista. Mas dentro do consultório tudo muda, pois muitos ficam nervosos na frente da dentista e esquecem aquela moça bonita da rua (risos)”. Acrescenta que, em razão disso até hoje nunca teve problemas com pacientes. Muitos internautas comentaram a matéria. Um deles usando o bom humor afirmou que, no consultório com sugador e algodão na boca, o paciente quer dar uma cantada, mas apenas consegue dizer é: “O queiiia aaalar que oê é iiinnnddaa!!!”.