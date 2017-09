DEIC PRENDE SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO EM ROUBO DE CARGAS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas (DRFC) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu na manhã dessa quinta-feira (28) um homem por crime contra o patrimônio. A ação foi decorrente do cumprimento de mandado de prisão preventiva realizada na cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, no combate ao crime de roubo de cargas. A prisão aconteceu em Costa da Miraguaia, às seis horas da manhã dessa quinta-feira, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juiz de Direito – Dr. Christian Karam da Conceição. Segundo o delegado Alexandre Fleck, após um roubo de medicamentos ocorrido na BR-290, Município de Santo Antônio da Patrulha, no final de junho de 2017, a Especializada empreendeu esforços em investigações sobre a autoria do crime. A determinação do Magistrado foi de recolhimento ao Presídio Modulado de Osório.