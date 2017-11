Defesa Civil: Novo coordenador fala sobre seus projetos

Agregar a entidade. Esse é o principal objetivo do novo titular da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Santo Antônio e que assumiu recentemente aquela importante função.

Jorge Luiz Carvalho dos Santos, que esteve na redação acompanhado do seu assessor de Imprensa Jaime Nestor Müller, lembra que anteriormente havia cerca de 40 integrantes, mas que atuam efetivamente hoje, são aproximadamente 10 voluntários. “Minha meta é congregar entre 20 a 25 membros, porque assim é mais fácil trabalhar”, destaca Jorge, acrescentando que um apoio muito valioso é o do Clube dos Jipeiros de Santo Antônio.

CARRO

Mas, a Defesa Civil enfrenta um problema sério e que se arrasta há anos, sem qualquer solução: seu meio de locomoção. Uma saveiro ano 2009, apreendida pela Polícia Federal em ação de combate ao tráfico de drogas, está na Receita Federal, que fez a doação à entidade, mas esbarra numa situação: há IPVA e outras taxas em atraso e o Detran não libera enquanto elas não forem pagas.

O coordenador do CRVA Rubens Wilson Moutinho da Silva afirma que já oficiou à Justiça local em setembro deste ano, informando da situação, e explicando que a entidade local não tem competência para solucionar esse problema, por ser uma credenciada do Detran. O juiz da Comarca oficiou ao Detran suspendendo as taxas e determinando que o veículo seja repassado à Defesa Civil. Como se trata de uma determinação judicial, Rubens acredita que em breve o problema esteja solucionado e o carro será então transferido, liberando-o para o uso diário da coordenadoria local.

Jorge frisa ainda que o prefeito municipal tem proporcionado toda a ajuda sempre que é solicitado.

Também faz questão de esclarecer que o apoio da comunidade é importantíssimo, porque com essa parceria, fica bem mais facilitado o trabalho da coordenadoria local.

ENCONTROS

Falando a respeito do recente Encontro Regional ocorrido em Santo Antônio e que congregou grande número de lideranças, inclusive da esfera militar, destacou que esses eventos servem como aprendizado para todos.

De outra parte deixou claro a participação da Defesa Civil no recente processo de desassoreamento do Arroio Passo da Figueira, que minimizou o problema de alagamentos a cada enxurrada mais intensa naquela região.

Também lembra a fundamental parceria com o Corpo de Bombeiros, vital para o atendimento às populações em inundações e outros eventos climáticos.

E por fim, deixa claro uma máxima: “Nossa missão é a vida das pessoas e para tanto, atuamos sem qualquer ideologia partidária”.