Defesa Civil de Caraá orienta população

A Coordenadoria da Defesa Civil de Caraá está emitindo comunicados acompanhando a situação das chuvas no sentido de orientar a população. Um dos mais recentes comunicados é este:

“Tendo em vista o reinício da chuva, bem como o aumento de nível do Arroio Caraá atingindo a cota de 2,68, emitimos ALARME para inundação no centro, solicitando aos moradores de áreas em risco que tomem as providências necessárias para eventual evacuação de suas residências em busca de local seguro. Lembramos, para o caso de evacuação:

Não deixe a energia ligada

Leve muda de roupa seca

Erga aparelhos eletrônicos

Solte animais domésticos

Proteja documentos e valores.

Carregue consigo medicamentos de uso continuo

Esperamos que a situação não se agrave demais, e que esta situação não dure muito tempo.”