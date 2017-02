Deco fala sobre prioridades e pede paciência à população

O secretário das Obras, Trânsito e Segurança André Randazzo dos Reis, falou com exclusividade para a FOLHA PATRULHENSE, discorrendo sobre recuperação da cidade, situação do Parque de Máquinas, ponte com mão dupla na Rua Ildefonso Silveira Braga, dentre outras medidas. Mas pede, sobretudo, paciência à população até que as necessidades básicas sejam atendidas num primeiro momento.

FOLHA PATRULHENSE: Como encontrou sua Pasta?

DECO: Pela experiência que tínhamos de outros governos à frente da SEMOT, nos causou estranheza a forma de organização interna adotada pelo governo anterior, pois os setores estavam desorganizados e perderam a comunicação interna entre eles. Mudamos isso e os reorganizamos, ficando cada setor com seu responsável, mas interligados na comunicação e execução das tarefas.

FOLHA: Como está o Parque de Máquinas?

DECO: Encontramos o pátio de máquinas sujo, desorganizado e com muitos equipamentos necessitando de manutenção. Certamente levaremos mais de 45 dias reorganizando, limpando e dando a manutenção necessária ao maquinário.

FOLHA: Quais as prioridades?

DECO: As prioridades estão bem expostas no Programa de Governo – 2017/2020 – e já para 2017 iniciaremos obras de construção de novos nichos no cemitério municipal, limpeza geral da cidade, fiscalização firme nas obras da Corsan, construção de uma nova ponte (de concreto e de mão dupla) na rua Idelfonso S. Braga. Também iniciaremos as obras de calçamento no acesso à Lagoa dos Barros (conquista nossa com o Deputado Alceu Moreira), e da rua Oscar Ferreira de Jesus, além de iniciar estudos para instalação de novos semáforos na Rua João Pedroso da Luz. Estamos viabilizando a compra de novos equipamentos com financiamento do BADESUL.

FOLHA: No interior o que o senhor julga mais importante no momento?

DECO: Nos dois primeiros meses estaremos atendendo de uma forma geral vários pontos no interior do município. Estamos dando trânsito nas principais áreas atingidas pelas últimas chuvas. São muitos lugares. Após esse período, nosso objetivo é atender o interior por região, ou seja: iniciaremos numa determinada localidade e só sairemos dela, após estarem concluídos todos os trabalhos.

FOLHA: A cidade vai efetivamente mudar? A comunidade terá um visual mais bonito?

DECO: Com toda a certeza. Nossa cidade terá outro aspecto: o da limpeza. A zona central terá outra visão e será mantida limpa, com grama cortada, meios fios pintados, iluminação pública em dia e claro, algumas flores plantadas. É o mínimo que podemos prometer.

FOLHA: Para pavimentações de ruas da cidade, a Secretaria pretende solicitar o apoio do contribuinte?

DECO: A SEMOT fará o possível para consertar a pavimentação da cidade. A Corsan será severamente cobrada a devolver a pavimentação da mesma forma que a encontrou, antes das obras do esgoto cloacal. Certamente voltaremos a fazer as parcerias com moradores para pavimentação de vias. Também teremos investimentos externos para pavimentação e recuperação de ruas.

FOLHA: Outras considerações que considerar importantes.

DECO: Pedimos paciência à população durante os três primeiros meses da nova gestão, pois os processos para compra de materiais e equipamentos que são necessários para desenvolvermos nosso trabalho, estão todos em andamento (saibro, cascalho, canos, emulsão asfáltica, equipamentos novos, recuperação de máquinas e etc), mas afirmamos que estamos trabalhando muito e com dedicação total para resolvermos os principais problemas de nossa comunidade.