DAIÇON ANUNCIA SANTA CASA NA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

O novo prefeito de Santo Antônio da Patrulha anunciou nesse domingo, ao final de seu discurso proferido nas escadarias da Prefeitura, que a Santa Casa de Misericórdia vai assumir a gestão do Hospital Santo Antônio. Daiçon Maciel da Silva confirmou o que seu vice José Francisco Ferreira da Luz dissera minutos antes em seu pronunciamento. A Santa Casa deverá assumir a administração possivelmente já nos próximos dias, com data a ser anunciada por Daiçon. O anúncio foi recebido com aplausos pelo público presente e que enfrentou o escaldante sol de domingo para ouvir o longo discurso do novo prefeito.

Com isso está chegando ao seu final um grave problema enfrentado por aquela instituição hospitalar desde que a gestão anterior assumiu os destinos administrativos daquele hospital.

A POSSE

Daiçon e Zezo foram oficialmente empossados pouco antes pelo novo presidente da Câmara André Selistre, no lotado plenário Euzébio Barth. Antes, os novos vereadores prestaram juramento, sendo em seguida eleita a mesa diretora presidida por André, tendo como vice Valtair Andrade (Pelado) e Secretário Samuel Souza, o Samuka.

Após ambos Daiçon e Zezo receberam as chaves do ex-prefeito Paulo Roberto Bier, após seu pronunciamento de despedida. Em seguida foi dada posse à nova Procuradora do Município, bem como ao secretariado, à chefe de Comunicação Social e à nova chefe de Gabinete. O ex-vice prefeito Armindo Ferreira de Jesus esteve presente à posse dos vereadores e dos novos governantes municipais na Câmara, mas não compareceu à transmissão de cargo. O Secretário da Cultura e do Turismo do Governo do Estado, Victor Hugo, genro de Daiçon esteve presente, bem como as famílias dos novos prefeito e vice. Nas duas solenidades foi grande o público presente, mesmo com o sufocante calor da tarde desse domingo.

CARAÁ

Em Caraá o ex-prefeito Sílvio Miguel Fofonka acompanhado de seu agora ex-vice prefeito Evandro Durr, passou o cargo aos novos prefeito e vice, respectivamente Nei Pereira dos Santos e Edemir Lhul, no Ginásio de Esportes, totalmente lotado e que pouco antes serviu para a cerimônia de posse dos novos vereadores daquele município.

As fotos documentam a nova mesa diretora da Câmara, a despedida de Paulo Bier e Daiçon no seu primeiro discurso acompanhado da família e do seu vice, que em seguida também teve as presenças de familiares.

A FOLHA PATRULHENSE trará ampla cobertura nessa quinta-feira.