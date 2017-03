Criminalista patrulhense integra comissão da OAB para estudo do Direito Penal

O Advogado Criminalista patrulhense, dr. Cesar Peres, foi designado pelo presidente nacional da OAB, membro da Comissão Especial de estudo do Direito Penal.

Peres, que é presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Rio Grande do Sul, é o único gaúcho a integrar essa comissão, e disse receber com satisfação e orgulho a designação do presidente Claudio Pacheco Prates Lamachia, para integrar aquela comissão permanente, que tem como objetivo estudar as necessárias alterações no Código Penal e sua melhor adequação à Constituição Federal. O atual Código, com data de 1940, e necessita, portanto, de ajustes à atual realidade brasileira.

“Na realidade já vínhamos trabalhando, no sentido de apresentar sugestões para a adequação do Código”, destaca o Advogado, que deverá ter, em princípio, encontro uma vez por mês em Brasília, para estudar as alterações necessárias.

QUEM É O CRIMINALISTA

Cesar Peres, filho de Dinarte Peres, popularmente conhecido como Tito Peres (já falecido), estudou Mestrado em Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul, sendo atualmente, além de presidente da ACRIERGS, presidente da Comissão Estadual de Exame da Ordem, Professor de Graduação na ULBRA, coordena a especialização na UNISC em Advocacia Criminal, Direito Penal e Direito Processual Penal, Pós-Graduação.