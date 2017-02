Crime ambiental detectado no Rio dos Sinos

Numa ação conjunta entre prefeitura, através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, foi constatada na terça-feira (07/02), no Rio dos Sinos, uma prática que configura crime ambiental: o descarte irregular de couro, constatado na altura da ponte dos Pinheirinhos, pelo 3° Sargento Rodrigues, o Coordenador Municipal da Defesa Civil Marcelo da Rocha Silveira e o Fiscal Ambiental da Prefeitura Iporã Haeser.

Conforme o fiscal foram necessárias três viagens até a margem do Rio, para recolhimento do material apreendido que pesou 390 kg de aparas de couro, e será destinado à uma empresa devidamente licenciada para o recebimento e tratamento deste tipo de resíduo. A equipe registrou Boletim de Ocorrência junto à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio.

A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente alerta que o descarte irregular de resíduos sólidos, além de conferir crime ambiental e infração administrativa, traz prejuízos à população em geral, podendo contaminar corpos hídricos dos quais a população utiliza para suas atividades diárias, prejudicando ainda fauna e flora locais. As operações permanecerão constantes, a fim de evitar novos descartes ilegais, nos corpos hídricos do município.

A secretaria lembra ainda que confere INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL o descarte irregular de Resíduos Sólidos em qualquer local, conforme Lei Municipal nº 4.608/2004.