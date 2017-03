“Qualidade e preço justo, nós asseguramos a você”.

A Costa Seguros está há 18 anos no mercado, e conta com uma equipe preparada e sempre pronta para melhor atender aos nossos clientes.

Trabalhamos com todos os tipos de seguros, consórcios, financiamento de veículos e planos de saúde.

Contamos com a parceria das 15 seguradoras mais renomadas do mercado, afim de ofertar ao nosso cliente o produto que realmente se enquadra no seu perfil e no seu bolso.

Conosco o seu seguro pode ser parcelado em até 10x sem juros (mediante aceitação da seguradora).

Nossas parceiras são:

* Bradesco Seguros

* HDI

* Porto Seguro

* Itaú Seguros

* Liberty Seguros

* SulAmérica

* Allianz

* ZURICH

* Tokio Marine

* Mapfre

* Azul Seguros

* Mitsui

* Sompo

* Suhai

* Generali

Trabalhamos com os seguintes seguros: vida, automóvel, residencial, empresarial, propriedades rurais, máquinas e equipamentos agrícolas.

Venha contar com a gente!!!