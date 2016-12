Corsan suspende obras até começo de janeiro

A abertura de canalização para implantação da tubulação necessária à implementação da Rede de Tratamento de Esgotos no centro da cidade, em pleno período de festas de fim de ano, provocou imediatos protestos por parte de comerciantes e população, além de serem também um transtorno para os bancos que possuem agências na área.

Na sexta-feira, vários empresários se reuniram na Associação Comercial, Industrial e de Serviços para exigirem imediata suspensão dos trabalhos, já que, de acordo com a maioria, isso estava representando sérios prejuízos ao comércio local, que tem no período de Natal a época mais propícia para aumento nas vendas. Além da buraqueira e da poeira, a interrupção do trânsito, especialmente na Avenida Cel. Victor Villa Verde e Ruas Santo Antônio e Francisco Borges de Lima, significaram um sério revés às pretensões dos comerciantes nesta época do ano.

Na reunião da Acisap, presidida pela presidente Carmem Monteiro e da qual também participaram o engenheiro Rodrigo Lupim, técnico em edificações da Corsan, e o gerente da Companhia no município Gabriel Lorenci, os lojistas exigiram a imediata interrupção. Lupim disse que várias vezes fez contato com a prefeitura para autorizar a realização das obras naquele local, mas que sempre foram alegadas razões para o adiamento daquele serviço. Frisou que se trata de um contrato que precisa ser cumprido, mesmo entendendo as razões dos comerciantes e da população. O empresário Valdeci Lino da Cunha lembrou que o fim de semana passado e esta semana são vitais para o incremento nas vendas e mesmo reconhecendo a importância daquela obra, não se conformava com o que estava ocorrendo. Ao final da reunião, ficou acordado que as obras seriam interrompidas, sendo reiniciadas no começo de janeiro.