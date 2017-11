Conheça pontos importantes da Reforma Trabalhista

A reforma trabalhista que vigora a partir de sábado (11), traz novidades para empregados e empregadores. Eis as dez principais alterações na Reforma Trabalhista:

*O autônomo exclusivo será opção aos empregadores. E a possibilidade de terceirizar atividades principais da empresa deverá incentivar a criação de vagas de trabalho. Mas há risco de fraudes.

*Garantias como 13º salário, férias e FGTS, entre outras previstas na Constituição, não serão alteradas.

*Em alguns locais de trabalho insalubres, as gestantes serão afastadas somente quando apresentarem atestado médico, mas se o governo federal editar a Medida Provisória que anunciou essa regra poderá não vigorar. Porém, em locais insalubres de nível máximo, vai continuar vigorando o afastamento da gestante.

*Trabalhadores de todas as idades poderão parcelar em até três períodos as suas férias. Porém, para essa definição é necessário um acordo entre empregado e empregador.

*Premiações por desempenho fora da renda podem estimular empregadores a oferecer mais esse tipo de incentivo sem medo de ações na Justiça do Trabalho. Home office ganhou previsão na CLT e deverá apresentar vantagem para determinados profissionais.

*Outra novidade é a rescisão de contrato em comum acordo para que o trabalhador possa sacar 80% do FGTS e empregador pagar apenas 20% de multa sobre o saldo do Fundo. Se for comprovada tentativa de fraude, como coação da empresa, a Justiça garantirá os direitos do trabalhador.

*A Reforma Trabalhista deverá proporcionar aos juízes do trabalho uma tabela para definir o valor de indenizações aos empregados. Mas se o trabalhador entrar na Justiça sem que o empregador tenha violado algum direito, poderá fazer com que o trabalhador pague multa proporcional à causa.

*A reforma deverá causar impactos ao trabalhador doméstico, acabando com a obrigatoriedade de rescisão do contrato de trabalho junto aos sindicatos. Caso o empregador não tenha assinado a carteira do trabalho, ele vai incorrer em multa, dependendo do juiz que estiver julgando a ação.

*Outra modalidade, que é novidade, é o contrato intermitente com prestação não contínua de serviços, sendo o trabalhador convocado, pelo menos, três dias antes. O deslocamento entre residência e emprego, mesmo que seja oferecido pelo empregador, deixa de contar como jornada de trabalho.

*Os sindicatos e federações vão perder uma fonte de recurso com o fim da contribuição sindical obrigatória, mas há uma discussão junto ao governo federal com as entidades sindicais como alternativa, porém, necessitando de aprovação em assembleia de trabalhadores.