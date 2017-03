Aconteceu no dia 23, no espaço Qorpo Santo, o Conexão Boa Forma, ciclos de palestras com o tema: Os Benefícios da Nutrição e Exercícios na sua Saúde e Bem Estar.

Hoje me sinto feliz e grato, pois o que vivemos no Conexão Boa Forma foi incrível! Um auditório cheio até o final! Pessoas atentas, interessadas em pegar as dicas dos palestrantes, buscando mais conhecimento e quem sabe, refletindo sobre as mudanças de atitude que precisam ser feitas para levar uma vida mais saudável. Agradeço a cada um pela companhia e por ter “comprado a ideia”

Sinto que somos privilegiados por termos vivido aquele momento e estarmos dispostos a cuidar mais da gente, da nossa saúde!

Ao mesmo tempo que a gratidão toma conta, me sinto realizado, pois O Conexão Boa Forma nasceu da vontade de unir dois pilares básicos da qualidade de vida – exercício físico e nutrição. Áreas que se necessitam, se complementam para que a gente ganhe saúde, melhore nossa qualidade de vida e atinja nossos resultados. E, ao ver a galera lá, interagindo, senti que verdadeiramente atingimos nosso maior objetivo – criar uma grande conexão!

Obrigado as Nutricionistas que abrilhantaram nossa noite, compartilhando conhecimento e suas experiências conosco, Nara Massulo, Rafaela Mesagi e Charline Tormen, vocês foram incríveis. Obrigado a Ramon Barcellos Tedesco, pela parceria e pela contribuição com sua palestra sobre sua história de emagrecimento e a Glaucia Oliveira, estrategista digital, uma profissional espetacular, responsável pela criação das artes e estratégias de divulgação do evento, foi demais! . Obrigado aos apoiadores, Natural Light, Intensidade Máxima, Santo Grão, contribuindo com seus produtos, mostrando as novidades para a galera! Foi show! Obrigado a loja Stilosa e é claro a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo que cedeu gentilmente o local para a realização do evento e apoiou a nossa nobre causa. Valeu!!

Obrigado a todos vocês que estiveram presente no evento, prestigiaram nosso esforço e abrilhantaram com sucesso o nosso evento! Gratidão!

Só pela 2ª edição…

Professor: Adair Viana