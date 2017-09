CONAMP lança campanha para aproximar a sociedade do Ministério Público

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) lançou nessa quarta-feira (27), a campanha nacional #MinistérioPúblicoestáaqui. O objetivo é mostrar o trabalho do Ministério Público para aproximar a instituição da população. O lançamento será realizado durante o 22° Congresso Nacional do Ministério Público, em Belo Horizonte (MG). A campanha deve percorrer os principais estados do país.

O foco da campanha é a atuação do Ministério Público nos estados. Uma plataforma interativa online vai apresentar as ações e o resultado do trabalho de promotores e procuradores de Justiça de cada estado. O conteúdo poderá ser acessado em www.ministeriopublicoestaaqui.com.br.

Além da atuação intensa no combate à corrupção, que está em voga diariamente no noticiário, o MP desempenha um papel importante em áreas fundamentais como educação, saúde, segurança, entre outras. Com apoio das associações filiadas à CONAMP, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais (CNPG) e dos Ministérios Públicos Estaduais, a campanha é abraçada por promotores e procuradores de todo o país.

Segundo a Dra. Norma Cavalcanti, presidente da CONAMP, o propósito é fortalecer a atuação do MP. “O objetivo é esclarecer a sociedade sobre a importância da instituição e o trabalho realizado por promotores e procuradores de Justiça, que atuam de norte a sul deste País, conhecem as dificuldades diárias, a falta de estrutura e os desafios enfrentados. Esse é um combustível necessário e fundamental para o pleno desempenho de nossas atividades”, explica.