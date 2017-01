Comando Ambiental flagra depósitos de lixo irregulares

O Comando Ambiental da Brigada Militar flagrou na tarde de 06/01, quatro depósitos irregular de lixo no município de Santo Antônio da Patrulha.

Após inúmeras denúncias a PATRAM deslocou-se até os locais e constatou que a atividade de reciclagem de resíduos sólidos estava sendo realizada sem a licença Ambiental do órgão competente. No local encontravam-se pneus, sucatas, peças automotivas, televisores e eletroeletrônicos, latas de tinta e solvente, plásticos em geral, papéis e papelão, tudo a céu aberto, exposto às intempéries. Os depósitos e comércio estavam todos sem alvará de funcionamento, sem Licença Ambiental e sem controle de coleta e destinação de resíduos, o que contraria o Decreto Estadual 38.356/98.

A PATRAM orienta: descarte os resíduos de forma apropriada. Isso faz bem a saúde e ao meio ambiente.