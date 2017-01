Comando Ambiental autua jazidas em Santo Antônio

O Comando Ambiental da Brigada Militar, autuou no dia 12 (quinta-feira), jazidas de areia localizadas em Santo Antônio da Patrulha, por irregularidade(s) e descumprimento de Licença Ambiental, havendo locais com lavras autorizadas em cinco metros de profundidade, porém excedendo a oito metros, noutros locais verificou-se equipamentos em desacordo com a legislação vigente, uso da água sem a respectiva outorga, entre outras irregularidades.

O Comando Ambiental ciente da importância econômica que a construção civil tem para o nosso Estado, e em consequência a extração de areia, deixa um alerta para que a população somente adquira areia em locais que comprovem a extração legal. A mineração da areia em especial, é uma atividade bastante agressiva ao meio ambiente, e por isso precisa ser muito bem regrada e manejada, visto a possível destruição da vegetação, da fauna local e ainda trazer alterações na geometria de cursos de água e alterações climáticas.