Colisão frontal na Lagoa fere gravemente um dos motoristas

Uma colisão frontal ocorrida na noite de hoje (10/02) entre um caminhão e um Kadet, feriu gravemente o motorista do automóvel.

O fato aconteceu às 22h10 minutos no km 65 da ERS 030 na frente do Frigorífico Monteiro, na Lagoa dos Barros. Os Bombeiros, o SAMU e a Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência. O motorista do Kadet ficou trancado nas ferragens e os bombeiros levaram cerca de 20 minutos para conseguir retirá-lo, sendo imediatamente removido ao Hospital Santo Antônio onde está sendo atendido neste momento, com várias fraturas, inclusive do fêmur, conforme informações do Samu que fez a remoção da vítima. Há suspeita de hemorragia interna. O trânsito chegou a ficar lento no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista foi identificado como Orcí Silva Muniz. Não há, até o momento, maiores detalhes sobre o seu estado de saúde. Ele estava sozinho no momento do acidente.