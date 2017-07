Clube Patrulhense: Sucesso na Feijoada com show de Paulinho e Felipe Milanezi

Foi um evento grandioso e que tornou o domingo (16) bastante especial para todos quantos tiveram a oportunidade de ir ao Clube Recreativo Patrulhense.

A terceira edição da já tradicional Feijoada, promovida pela diretoria daquela entidade social, teve, além do seu sabor especial, o tempero proporcionado por Paulinho Machado e Felipe Milanezi de Jesus, que, com seu show abrilhantaram à tarde.

O evento terminou por volta das 19 horas, conforme revelou Silvânia Cardoso da Silveira, refletindo o sentimento de toda a diretoria: gratidão pela excelente resposta da comunidade e pela disponibilidade dos dois cantores em brindar a todos com o que de melhor existe na música popular brasileira.

MUROS

Por outro lado, os muros que cercam a propriedade do Clube, estavam já bastante antigos, necessitando de reparos urgentes. O pedido foi feito pela prefeitura, a estrutura antiga foi demolida e um novo muro já está sendo construído.

De outra parte, há reformas que precisavam ser feitas no Clube por exigência dos Bombeiros, para dar mais segurança a todos.