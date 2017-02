Cinco homens explodem cofre do pedágio da 474

Cinco homens armados com pistolas e fuzis assaltaram na madrugada de hoje (05/02) o posto de pedágio da ERS 474, levando quantia aproximada de seis a sete mil reais. Os indivíduos chegaram às 04h12min em um único carro no sentido Santo Antônio-Taquara e imediatamente anunciaram o assalto, mandando que os operadores saíssem de suas cabines. Após, eles colocaram bananas de dinamite no posto onde se localiza o cofre, causando forte explosão, roubando todo o dinheiro, bem como o que estava nos caixas. Eles, que estavam com rostos cobertos, ainda tentaram parar um carro cujo motorista fugiu, tendo sido efetuados disparos que não atingiram o veículo. Um Celta, cuja motorista foi mandada deixar o carro, foi atingido por um dos assaltantes que confundiu o comparsa que manobrava o veículo, com alguém que estivesse em fuga, mas não houve feridos. Os Bombeiros, a Brigada Militar e a própria EGR que tem posto no local, deram apoio, sendo que em seguida chegou a Polícia Rodoviária Estadual que está guarnecendo o local até a chegada da Perícia. Os assaltantes fizeram o retorno fugindo no sentindo Taquara-Santo Antônio, não tendo sido mais localizados. Ninguém ficou ferido, mas o posto onde se localiza o cofre foi destruído pelas explosões que acordaram vizinhos, alguns dos quais, chegaram a ir até o local. No momento o posto funciona normalmente. A Polícia Rodoviária Estadual vai encaminhar a ocorrência para registro na Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Patrulha. Não é a primeira vez que aquele posto é assaltado. O que facilita a ação dos ladrões é o fato de que o posto da PRE que existia no local foi fechado, mesmo sendo a rodovia bastante movimentada por ligar a Serra ao Litoral.