Cinco feridos em acidente na 474

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas ficaram feridas em acidente ocorrido no domingo (22/01), no final da tarde, no km 01 da ERS 474, próximo ao acesso da freeway. Um veículo saiu do Posto Charrua, quando aconteceu a colisão, já na 474 envolvendo outro carro. Segundo as mesmas informações, as pessoas são de Gravataí e Porto Alegre, sofrendo alguns ferimentos e socorridas pelos Bombeiros, Samu, EGR e Concepa, sendo após transportadas ao Hospital Santo Antônio para atendimento. Não foi revelada a identidade das vítimas. A PRE atendeu a ocorrência.