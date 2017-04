CEEE faz melhorias no sistema de energia de Santo Antônio da Patrulha

A CEEE intensificou nos primeiros meses deste ano, o programa de manutenção preventiva no sistema de distribuição de energia elétrica em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte do RS. Em um desses trabalhos recentes de melhorias nas redes de média tensão. Na Rua Imigrantes, a Companhia fez a substituição de dois quilômetros de condutores compactos e instalou 60 espaçadores losangulares, componentes que têm a função de sustentar e separar os cabos de energia, mantendo o isolamento elétrico da rede.

Conforme o gerente Regional do Litoral Norte, José Antônio Corrêa de Andrade “a ação beneficia diretamente 2214 clientes e visa dar maior confiabilidade ao sistema, reduzindo riscos de interrupções do fornecimento por desarme do alimentador de energia que abastece essa região da cidade”. Além desse trabalho específico que envolveu recursos na ordem de R$ 45 mil, Andrade lembra que, ao longo do ano passado, a empresa investiu R$ 1,5 milhão para oferecer melhor qualidade da energia ao conjunto de clientes do município. Nesse valor, segundo ele, foram incluídas obras, serviços de manutenção e outras ações como podas e roçadas para desobstrução de vegetais das linhas de energia.

A infraestrutura energética de Santo Antônio da Patrulha é formada por 1,8 mil quilômetros de rede, sendo 800 quilômetros de baixa tensão e mil de média tensão, com 21 mil postes e 1,8 mil transformadores instalados. Já o abastecimento de energia aos 23 municípios da Regional, com sede em Osório, é realizado por 12 subestações, nove mil quilômetros de rede, dez mil transformadores e 142 mil postes. O atendimento comercial aos 298 mil clientes da região ocorre através de sete agências comerciais, 10 postos de atendimento ao cliente e três bases técnicas, além da central de teleatendimento 0800.721.2333 e da Agência Virual, estes disponíveis nas 24 horas do dia. Para informar à Companhia sobre falta de luz, a empresa disponibiliza também o serviço de SMS, através do número 27.307, onde o cliente envia uma mensagem com a palavra LUZ e o número da instalação.