Cássio Farias participa de programa da Band

O Programa da Regina, que é transmitido aos sábados a partir das 11h pela Bandeirantes, trouxe a voz do patrulhense Cássio Farias no último dia 17.

O cantor contou um pouco de suas referências e de como despertou o seu lado musical. Ele também falou sobre o seu novo projeto que será lançado, um EP ainda no verão de 2017. “E no meio do ano que vem, vou lançar CD com as músicas completas”, disse.