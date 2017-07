Cássio Farias lança clipe “Do Farol”

O patrulhense Cássio Farias anunciou o lançamento de seu novo single divulgado no dia 04 deste mês. Há duas semanas no ar, o clipe já atingiu mais de 32.000 acessos. Com a superprodução de Gui Vargas, Felipe Bade e Ane Ramos, também contando com a participação de Luana Coitinho. As locações foram feitas em diversas cidades, inclusive figurando a tradicional Avenida Borges de Medeiros.

Confira lá: https://www.youtube.com/watch?v=sPEohQdhfM0.