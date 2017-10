Casa desaba na Cidade Alta

Uma casa de madeira desmoronou na manhã de hoje, feriado, na Cidade Alta. O fato ocorreu por volta de nove horas da manhã no número 931 da Rua Marechal Floriano, abaixo do Hospital e conforme o proprietário Luiz Henrique Moraes (50), provavelmente foi por causa da chuva intensa. Sua mulher preparava o café enquanto que o filho de 15 anos dormia na sala. Ela ouviu um ruído e a casa começou a desabar. “Foi só o tempo de tirá-la, com meu filho da casa, para que tudo viesse abaixo”, disse Luiz Henrique. Felizmente ninguém ferido mas a família perdeu tudo. Os Bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local. A construção era bastante antiga e possivelmente a chuva intensa provocou o desmoronamento já que a casa ficava junto a um barranco.