A Associação dos Músicos e Amigos da Música de Santo Antônio da Patrulha – AMAM foi criada, há pouco mais de um ano, com o intuíto de unir músicos locais, na busca de maior espaço e apoio para divulgação de seus trabalhos. Além disso, reunir pessoas que apreciam música e queiram participar do movimento musical na cidade.

Entre os objetivos estatutários da AMAM, destacam-se a promoção da produção e a divulgação da música local, como movimento cultural permanente, em proveito da comunidade patrulhense e de seus músicos; o estímulo à produção e divulgação da diversidade de gêneros e estilos musicais, como expressão da liberdade artística dos músicos e compositores; e a inclusão social, através da divulgação da música como cultura popular, o ensino da teoria musical para a formação e o aprimoramento dos músicos locais.

A Associação, portanto, pretende ser uma casa aberta aos músicos de diferentes estilos musicais e aos amigos da música em geral, somando esforços para que a produção musical se fortaleça continuamente até tornar-se presença constante no dia a dia de nossa comunidade, como opção de lazer, cultura e de trabalho a todos que levem a música no coração.

Associe-se na AMAM! Informações e ficha de inscrição, acesse: Facebook/AMAM. As reuniões ocorrem na primeira terça-feira do mês no Museu Antropológico Caldas Junior.