Carnaval deve levar 195 mil veículos ao litoral pela Free Way

A Triunfo Concepa estima que, entre hoje, quinta-feira, e domingo (26), 195 mil motoristas devem utilizar a Free Way para se deslocar ao litoral norte gaúcho e praias catarinenses, em razão do feriado de Carnaval. Na quinta, o fluxo esperado é de 20 mil veículos, e outros 65 mil são aguardados na sexta. Já no sábado e no domingo, 80 mil e 30 mil veículos, devem utilizar a rodovia para ir ao litoral, respectivamente. A fim de evitar retenções de fluxo e proporcionar uma viagem confortável e segura, a concessionária recomenda os melhores horários para pegar a estrada, tanto na ida, quanto no retorno do feriado:

sexta-feira (24) – até às 14h

sábado (25) – entre 2h e 5h da madrugada, ou após às 18h

terça-feira (28) – até às 10h

quarta-feira (1º) – a partir das 14h.

Para agilizar ainda mais a passagem pelo pedágio, a Triunfo Concepa solicita que os motoristas colaborem com o troco, e já tenham o valor da tarifa em mãos ao chegar nas cabines. Na praça de Gravataí os usuários podem auxiliar com R$ 0,90, R$ 0,40 ou R$ 0,15, e no pedágio de Santo Antônio da Patrulha com R$ 0,80, R$ 0,30 ou R$ 0,05.