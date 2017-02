Carnaval 2017 : Jacinto e Nara falam sobre expectativas e preparativos para o Reinado da Alegria

O casal-presidente do Centro Clube fala, nesta edição, sobre os preparativos para o único carnaval de salão do Litoral Norte e que, por isso mesmo, sempre gera grande expectativa entre os que apreciam as tradicionais festas populares. Confira a entrevista:

FOLHA PATRULHENSE: Qual a expectativa para o Carnaval deste ano?

JACINTO E NARA: A expectativa é das melhores, pois o Centro Clube possui ainda um dos poucos carnavais de salão que ainda existem, além de apresentar opções de folia para todas as faixas etárias: infantil, adulto e melhor idade. É o carnaval onde toda a família pode se divertir.

FOLHA: Como está a situação financeira do clube?

DIRETORES: Não diferente à crise econômica nacional, que atingiu entidades diversas, o Centro Clube tem suas dificuldades e vem lutando para se manter e ser uma opção de toda e qualquer festividade. É um dos poucos locais com infraestrutura que Santo Antônio possui. Precisamos preservar isso.

FOLHA: A diretoria tem trabalhado unida?

DIRETORES: A diretoria presta um trabalho voluntário, sem remuneração, e cada um se dedica dentro de sua disponibilidade de tempo.

FOLHA: A decisão dos bombeiros em exigir mudanças estruturais, sendo uma das principais a alteração da pista central que era um dos pontos tradicionais do clube como foi recebida?

DIRETORES: Assim como outras entidades, o Centro Clube teve que se adequar. Mas ele já oferecia uma estrutura como poucas na cidade. Lamentamos a mudança na pista, mas foi uma condição imposta pelos bombeiros e esperamos que isso não afete em nada a festa dos foliões. O importante é que ela está pronta para recebê-los.

FOLHA: Este ano haverá apenas uma banda, pelo que se sabe. Isso se deve à redução de custos?

DIRETORES: Seria mais fácil concordar com a pergunta e responder que a opção apenas pela Banda Pedro Bó se deu por contenção de despesas. Mas é quase consenso entre os carnavalescos que um dos charmes do carnaval do Centro Clube está na banda com suas marchinhas. Mas ela sabe mesclar também outros estilos musicais, daí que entendemos que poderíamos encorpá-la ainda mais, mantendo-a no palco todas as tardes e noites. Ela se reinventa e vem sempre com novidades. Podem ter certeza que a animação está garantida.

FOLHA: Como vai funcionar o esquema de ingressos, inclusive com benefícios para quem trazer mais pessoas?

DIRETORES: Os ingressos têm valor diferenciado na compra antecipada e para blocos organizados.

FOLHA: Uma sugestão está sendo feita pelos participantes do Carnaval da Terceira Idade: o infantil vai até determinado horário, como já acontece e, após, o carnaval dos idosos. Como vê essa sugestão?

DIRETORES: A animação é conjunta e recíproca. Os pais, avós, trazem as crianças e se integram perfeitamente. Não há, por ora, necessidade de divisão. Futuramente, pode até se trabalhar a ideia de um carnaval exclusivo para os idosos.

FOLHA: Outras considerações que queiram fazer?

DIRETORES: O Centro Clube espera que a comunidade esteja presente, participe e efetivamente compareça no Carnaval 2017. Não podemos deixar morrer um dos poucos carnavais de salão que ainda existem no Estado. Precisamos valorizar tanto quanto as pessoas que vêm de fora e ficam maravilhadas e encantadas com o charme que nossa folia tem. É um ambiente familiar, amplo, organizado, à espera de todo mundo. Desejamos que haja alegria, integração e participação comunitária e familiar. O tema do carnaval deste ano não poderia ser mais original: Brasil Tropical. Mostraremos no salão o que de melhor e mais belo nosso país tem. A diretoria do Centro Clube, a corte através das rainhas infantil, Laura, adulto, Margane, e melhor idade, Laura, bem como o casal ditador Paulo Henrique Marques e Elisiane Beretta, estão preparados e ansiosos para divertir a todos os foliões patrulhenses.