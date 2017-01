Carnaval 2017 : Ditadores falam das expectativas para o evento deste ano

De 24 a 27 de fevereiro, mais uma vez o Centro Clube vai ser palco do único carnaval de salão do Litoral Norte. A FOLHA PATRULHENSE está iniciando uma série de reportagens sobre o reinado da folia neste 2017.

E este ano haverá novidades. Quem conta sobre o nosso carnaval, são os ditadores Paulo Henrique Marques e esposa Elisiane dos Reis Beretta, que ao lado das rainhas Margane Gomes (adulto), Laura Assis (Infantil) e Laura Machado Ferri (Terceira Idade), comandarão a folia. A corte trabalha em conjunto com a diretoria do Clube, que tem como diretores o casal Jacinto e Nara Diedrich.

Uma das novidades vai ser a banda que este ano, será única: Pedro Bó para todas as noites do adulto e tardes do infantil. Isso, na afirmação de ambos, significa fundamentalmente economia, além do que, o que destacam é a necessidade de prestigiar os valores locais e nesse aspecto temos excelentes valores musicais como é o caso dessa conhecida banda. “A Pedro Bó vem ainda melhor e com um repertório novo”, salienta Paulinho.

“Embora as dificuldades para realizar uma festa desse porte, é muito grande a expectativa de que o nosso carnaval seja muito bom. E se depender de nós, vamos levar muita gente ao Clube”, garantem Paulo e Elisiane.

Um fator que reforça essa confiança é de que a divulgação este ano começou bem mais cedo, porque em dezembro já aconteceu o lançamento, dessa vez em um dos locais mais bonitos da cidade, que é o Hotel Ecovilly.

Uma dificuldade existente está relacionada com os blocos maiores e para tanto, a diretoria do Centro Clube lançou uma campanha: o bloco que tiver mais componentes terá desconto na entrada. Outra novidade vai ser a premiação para as melhores fantasias.

TEMA

O tema deste ano, vai seguir a tendência anterior: valorizar o que é nosso. Por isso “Brasil Tropical” tem tudo a ver com o nosso Carnaval. A decoração tem a assinatura do competente Luciano Peixoto e sua equipe que sempre tem causado ótima impressão a cada trabalho apresentado.

FANTASIA

As fantasias de Paulo Ricardo e Elisiane estão sendo confeccionadas por Claiton Gil. “Temos que valorizar o que é da terra”, continua Paulo, sempre defendendo a necessidade de que se utilizem profissionais locais.

OS BAILES

O Carnaval adulto será nas noites de 24 a 27 de fevereiro e o infantil, nas tardes de 25 a 27, sendo que na última tarde acontecerá também o Carnaval da Terceira Idade.