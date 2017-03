Capotagem fere uma pessoa na 474 Sto Antônio, Sto Antônio – Polícia

A capotagem de um veículo Santana no final da tarde de hoje (11/03) resultou em ferimentos no motorista. O fato aconteceu no km 15 da ERS 474, quando César Volnei Ramos Luz (55) perdeu o controle do carro, capotando. Ele foi socorrido pela EGR. Bombeiros deram apoio necessário e PRE atendeu a ocorrência. A vítima continua em observação no Hospital Santo Antônio, mas ao que tudo indica, está fora de perigo. Não houve interrupção do trânsito no local. O fato foi registrado na DP local.