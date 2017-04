Campus FURG-SAP e Polo Universitário Santo Antônio buscam parceria com setor hoteleiro de SAP

O diretor do Campus FURG-SAP Antônio Valente e a coordenadora do Polo Universitário Santo Antônio, professora Dilce Eclai Gil Vicente, visitaram o Hotel Ecovilly, localizado no Parque Elite, em Santo Antônio da Patrulha, RS.

Na oportunidade, foram apresentados aos visitantes as instalações do referido hotel e propostas de novos projetos na área de lazer, entretenimento e preservação ambiental.

Foram também apresentadas sugestões para a hospedagem de professores, técnicos, palestrantes e familiares de alunos do Campus FURG-SAP e do Polo Universitário, bem como para a realização de eventos.

O hotel tem como princípio a sustentabilidade ambiental, sendo um local que pode contribuir com as escolas que desenvolvem projetos nesta área, sendo um deles voltado à área pedagógica.