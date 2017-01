Campus FURG-SAP: Curso de especialização em Qualidade e Segurança de Alimentos

A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) abre inscrições para o curso presencial de especialização em Qualidade e Segurança de Alimentos. Serão oferecidas 25 vagas a profissionais graduados que buscam capacitação para atender a demanda da área de alimentos, discutindo conceitos, aperfeiçoando e atualizando conhecimentos científicos e tecnológicos para promover a qualidade e segurança de alimentos. As inscrições estão abertas e encerram-se no dia 20 de janeiro de 2017. O período de seleção será de 25 de janeiro a 01 de fevereiro de 2017. A divulgação dos aprovados será em 03 de fevereiro de 2017. O curso terá início no dia 03 de março de 2017 e término em dezembro de 2018. As aulas serão ministradas com encontros quinzenais (às sextas-feiras das 19:00 às 22:00h e sábados das 8:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:30h), no Campus da FURG localizado em Santo Antônio na Patrulha (FURG-SAP). Maiores informações podem ser obtidas na secretaria do Campus FURG-SAP ou ainda pelo telefone (51) 3662 7800, das 08:00 às 12:00h. O edital de seleção e o folder virtual do curso estão disponíveis no site www.furg.br ou www.siposg.furg.br ou www.sap.furg.br.