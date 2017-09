Campanha aniMAIS Esperança acontece neste mês

A ONG Animal Shelter SAP lançou neste mês de Setembro, a Campanha aniMAIS Esperança. Estaremos mais do que nunca, pedindo a contribuição e a ajuda de todos.

Há muito a ser feito. Enquanto as pessoas não se conscientizarem de que somos responsáveis pelos animais e não somente um pequeno grupo. Pedimos a ajuda de toda a comunidade patrulhense nesta campanha.

Você pode ajudar de muitas formas:

Com seu trabalho em nossos eventos, brechós e almoços.

Pode deixar qualquer quantia nas veterinárias em nosso nome, porque há dívidas nas 3 clínicas veterinárias da cidade.

Pode apadrinhar um de nossos anjos em LT (Lar temporário).

Pode abrir seu lar e oferecer um lar temporário.

Pode nos doar roupas, calçados, livros em bom estado para ser vendido no Brechó da Animal Shelter, que ocorre em todos os Domingos Culturais na praça.

Pode doar R$ 100,00 em 10 x de R$ 10,00 com seu cartão de crédito.

Pode doar R$ 150,00 em 10 x de R$ 15,00 com seu cartão de crédito.

Pode doar R$ 200,00 em 10 x de R$ 20,00 com seu cartão de crédito.

Pode doar maior valor em mais vezes.

Fale com um dos voluntários da ONG ou deixe recado nas veterinárias.

Também é possível fazer depósitos diretamente na conta da ONG, no Banco Banrisul

Banco 041

Ag: 0822

C/C: 0607309707

CNPJ 18.983.686/0001-43

Ajude de qualquer maneira.