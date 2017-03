Caminho Gaúcho de Santiago em Santo Antônio da Patrulha acontece no dia 9

No dia 9 de abril, acontece em Santo Antônio da Patrulha, mais uma edição do Caminho Gaúcho de Santiago. A realização é da prefeitura, através da secretaria da Cultura, Turismo e Esportes, durante as comemorações 206 anos de Instalação do Município. Em 2014, o Cônsul Espanhol José Pablo Aguilar escolheu Santo Antônio da Patrulha para sediar o Caminho Gaúcho de Santiago devido à semelhança do local com o caminho de Compostela, na Espanha.

De acordo com a secretária Eliana Rodrigues da Cunha, um trabalho foi realizado nos meses de janeiro e fevereiro para reorganizar e melhor receber os peregrinos.

Ao lado de Porto Alegre, Rio Grande e Rio Pardo, Santo Antônio é um dos quatro primeiros municípios do Estado. Sua existência é ainda mais antiga, 1760, quando foi elevado a condição de Freguesia e inaugurada a Capela Curada. Por isso, o município celebra as duas datas, anualmente.

O Caminho Gaúcho de Santiago é todo sinalizado por placas azuis, setas amarelas e conchas (vieiras), que indicam o percurso a ser percorrido. A sinalização permite que o trajeto seja realizado pelos caminhantes em qualquer dia.

O trajeto tem 12 km e assemelha-se aos últimos 100 km do caminho espanhol. O ponto de encontro para a caminhada será a Praça Arquipélago dos Açores (em frente à Igreja Matriz), de onde os participantes seguem de ônibus até a RS-030, na localidade de Montenegro. Eles seguem pela estrada Floriano Silveira Ramos, Estrada Boa Vista, localidade de Palmeira do Sertão, até a Rua Adolfo Kreck Filho (em frente ao Parque da Guarda), Rua Ângelo Tedesco, Rua João Pedroso da Luz, Av. Borges de Medeiros, até a Rua Padre Izidoro Resck, retornado à Igreja Matriz Santo Antônio (mesmo local da partida), onde será encerrado o percurso. Neste dia, na praça, a prefeitura estará promovendo o Domingo Cultural, com apresentações musicais, feira de artesanato entre outras atrações.

A caminhada pode ser realizada de forma individual ou em grupo, a pé, a cavalo ou de bicicleta e ao final, o participante que completar o percurso recebe o Certificado de Peregrino.

Durante todo o trajeto, os caminhantes são brindados com paisagens indescritíveis, que retratam a zona rural do município e seus costumes, além de mostrar as belezas naturais e uma vista invejável da Lagoa dos Barros.

Para informações, os caminhantes devem entrar em contato com a Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Esportes pelo e-mail turismo@pmsap.com.br, ou pelos fones (51) 3662-8560 ou (51) 3662-8559. O horário de atendimento da Secretaria é das 12h30min às 18h30min.

Para agendamento e inscrições, interessados devem entrar em contato com a Agência de Turismo Receptivo Elos Travel, pelo e-mail atendimento@elostravel.com.br ou pelos fones (51) 3662.2061 ou (51) 3141.4877. O horário de atendimento da agência é das 8h às 12h, das 13h30min às 18h30min.

Os caminhantes também podem fazer suas inscrições diretamente no site da agência, por meio do link:

http://elostravel.com.br/portal/vendas/detalhes.php?central_venda_id=906