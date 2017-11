Caminho Gaúcho de Santiago completa três anos

O Caminho Gaúcho de Santiago completou três anos de existência no dia 19 de outubro. A secretária da Cultura Turismo e Esportes Eliana Cunha comentou sobre este importante atrativo turístico, que a cada dia se fortalece.

A secretária diz que algumas iniciativas foram tomadas em 2017, para melhorar o Caminho, como a parceria com a agência de viagens, que profissionalizou o evento. Eliana Cunha acrescenta que a ampliação do trajeto, com a criação de uma nova opção com 19 km, também foi uma medida que contribuiu para a atração de peregrinos. “Nós mantemos o trajeto inicial, criado em 2014, de 12 km, mas sentimos a necessidade de fazer um maior, especialmente para aqueles caminhantes mais acostumados com percursos longos, e deu certo. A ideia de inverter o ponto de partida, fazendo com que os peregrinos finalizem a caminhada no município, também deu bons resultados, fazendo com que apreciem a nossa cidade, além das belezas naturais do percurso.”, comemora ela.

Eliana destaca a participação do Sr. Jaime Nestor Müller e do Sr. Tilton, bem como, a parceria com a ACASARGS nesta conquista, consolidada em 2014, pelo Cônsul da Espanha, José Pablo Aguiar, quando escolheu o município de Santo Antônio da Patrulha para sediar o Caminho Gaúcho de Santiago. “Ainda veremos este Caminho muito fortalecido, o que certamente irá impulsionar a economia da região. Esse é o nosso desejo e nossa meta”, disse.

A secretária e o prefeito municipal estiveram visitando o novo Cônsul Geral da Espanha em Porto Alegre, Francisco de Assis Benítez Salas para dar as boas vindas e apresentar SAP, ocasião em que Eliana e Daiçon falaram sobre os dois percursos do Caminho Gaúcho de Santiago, e convidaram-o para conhecer o município patrulhense.