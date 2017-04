Caminhão da Sadia assaltado na 474

Um caminhão frigorífico da empresa Sadia, foi interceptado por quatro bandidos encapuzados e armados na ERS 474. O fato aconteceu na manhã de terça-feira, 25, por volta de 7 horas da manhã, quando o veículo foi abordado pelos desconhecidos que imobilizaram o motorista e o ajudante, que foram obrigados a descer, passando para o carro dos assaltantes, enquanto um dos indivíduos assumia o volante do caminhão. Duas horas após, na ERS 030, as vítimas foram liberadas. O bando fugiu com o caminhão e a carga. A Brigada atendeu a ocorrência.