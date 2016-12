Caixa anuncia liberação do FGTS para atingidos por temporais

A Caixa Econômica Federal está distribuindo nota anunciando a liberação de saldo do Fundo de Garantia, ainda em decorrência dos temporais acontecidos no segundo semestre de 2015 e que causaram muitos prejuízos na sede e interior do município de Santo Antônio da Patrulha. Eis o teor da nota:

PAGAMENTO DE FGTS EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

Liberação do saldo do Fundo por motivo de desastre natural no município gaúcho

Começou nessa segunda-feira (11), e vai até 24/02, o período de atendimento aos trabalhadores residentes nas áreas atingidas pela chuva de granizo, em Santo Antônio da Patrulha (RS). O atendimento será realizado, segundo o cronograma abaixo, das 10h às 15h, na Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, à Av Coronel Victor Villa Verde 126 – Térreo.

O trabalhador só poderá sacar o benefício se não tiver realizado saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por esse mesmo motivo, em período inferior a um ano. O valor máximo do FGTS, pago a cada trabalhador, corresponde ao saldo disponível em conta, limitado a R$ 6,22 mil por conta vinculada.

Lista de Documentos:

– Carteira de Trabalho (CTPS);

– Documento de Identidade;

– Comprovante de residência em nome do trabalhador (conta de luz, água, telefone, gás, extratos bancários ou carnês de pagamento), que deverá referir-se à residência fixa do trabalhador, emitido nos últimos 120 dias anteriores à decretação da emergência ou calamidade havida em decorrência do desastre natural.

Locais de Pagamento (saques):

O saque pode ser feito em qualquer Lotérica, Sala de Autoatendimento ou Agência da CAIXA.

Com o Cartão do Cidadão e senha, podem ser sacados até R$ 1,5 mil, nas Lotéricas e Salas de Autoatendimento.

Nas Salas de Autoatendimento também pode ser utilizado o NIS/Nº PIS e Senha, para sacar até R$ 700.

08/01/2016

Cronograma para Atendimento por Bairro:

DATA

11 a 15/01/2016

LOCALIDADE

R Luis Otávio Tedesco, N 101

R Francisco Borges de Lima N 1965

R Marcos Cristino Fioravante N 419

R Osvaldo Silveira Ramos N 285

R Marechal Rondon N 436

R Osvaldo Silveira Ramos N 337

R Santa Catarina N 122

R Minas Gerais N 735

R Santa Teresinha N 133

R Paulo Fernando Canquerini N 125

R Matias Gomes Martins N 203

R Luis Tomaz de Medeiros N 11

Zona Rural: Evaristo, Pinheirinhos, Campestre, Monjolo

DATA

18 a 22/01/2016

LOCALIDADE

Catanduvinha, Imbiruçu, Arroio do Carvalho, Sertão do Montenegro

DATA

25 a 29/01/2016

LOCALIDADE

Agasa, Lagoa, Espigão do Caraá, Passo das Moças

DATA

01 a 12/02/2016

LOCALIDADE

Costa da Miraguaia, Miraguaia, Macegão, Cantagalo, Sertão do Cantagalo, Arroio da Madeira

DATA

15 a 19/02/2016

LOCALIDADE

Morro Agudo, Alto Data, Ribeirão, Arroio Grande